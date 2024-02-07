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В Москве следователи выявили семь новых эпизодов в деле о торговле людьми

СК выявил семь новых эпизодов в деле о торговле детьми в Москве

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Shutterstock

Следователи Москвы выявили новые эпизоды, связанные с торговлей новорожденными. Об этом сообщает управление СК РФ по Москве.

По данным правоохранителей, три подозреваемых женщины находили беременных девушек, которые не хотели оставлять детей. После этого предполагаемые злоумышленницы организовывали роды и давали подопечным все необходимое. Новорожденных впоследствии они оставляли себе и регистрировали как своих младенцев.

Изначально правоохранители выявили 11 незаконно оформленных детей, но в ходе следствия нашли еще семь сделок.

На данный момент следствие продолжается. Сотрудники СК работают над сбором и закреплением доказательной базы.

До этого сообщалось, что одна из фигуранток дела по документам является матерью 15 несовершеннолетних, при этом часть детей не являются ее родными. Она уверяла, что родила их сама, но это невозможно, так как ей удалили матку. Ее подозревают в торговле детьми.

Ранее в США на сенатора США, поймавшего военных на торговле людьми, напали в аэропорту.

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