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Гладков рассказал о пострадавших при обстреле Белгорода

Гладков: при обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека

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РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито семь воздушных целей на подлете к городу, есть последствия на земле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших», — рассказал губернатор.

У одного мужчины зафиксирована баротравма, ему оказана необходимая медицинская помощь на месте. Второго мужчину бригада скорой доставила в городскую больницу №2 Белгорода — у него осколочное ранение головы и контузия.

В городе в двух многоквартирных домах выбиты окна, около 15 автомобилей повреждены осколками.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ совершили обстрел города Губкин при помощи беспилотников.

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