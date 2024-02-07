В российском поселке вандалы испортили бронетранспортер-памятник

В Новосибирской области неизвестные испортили недавно установленный бронетранспортер-памятник. Об этом сообщает сообщество «Краснозерская Новь» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел в Парке памяти рабочего поселка Краснозерское. Вандалы погнули и поцарапали корпус недавно установленной там боевой машины, а также вырвали цепь, открутили болты и погнули ствол.

Сообщается, что боевая разведывательная машина требовала большой реконструкции, и на ее реставрацию потребовалось много времени. К моменту установки в парке она выглядела как новая.

До этого в Брянской области неизвестные вандалы разгромили мемориальные доски. Инцидент произошел в сквере «Память» города Севск.

Ранее в Петербурге задержали 20-летнего вандала, изрисовавшего фасады домов рекламой наркотиков.