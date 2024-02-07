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Голый россиянин поджег квартиру, машину и мебель и провел день рождения в полиции

В Иркутске голый мужчина в честь дня рождения поджег квартиру, машину и офис

Жителя Иркутска задержали за серию поджогов в его собственный день рождения. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне Березовый. По версии правоохранителей, местный житель сначала поджег квартиру, затем разделся, вышел на улицу и поджег один из автомобилей. Спустя некоторое время он зашел в офисное помещение и там поджег мебель.

Полицейским удалось задержать дебошира в одном из местных супермаркетов. Он пытался сопротивляться, но в итоге попал в отделение позиции. Объяснить серию поджогов он не смог.

На данный момент медики проверяют состояние задержанного. Работники ОВД выясняют причины такого поведения.

Ранее в Ленобласти двух мужчин арестовали за то, что они вышли в подъезд голыми.

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