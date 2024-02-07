Путин заявил об индексации социальных выплат для 20 млн россиян

Индексация ряда социальных выплат в России с 1 февраля затронула почти 20 млн граждан страны. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», — сказал глава государства.

Он отметил, что материнский капитал на первого ребенка теперь составляет 630 тыс. руб., а на второго — 833 тыс. руб.

Российский лидер также обратил внимание, что с 1 января вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18,5%, до 19 242 руб.

«На 7,5% увеличено единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 млн неработающих пенсионеров», — заявил он.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что социальные пенсии россиян повысятся с 1 апреля 2024 года.

По ее словам, повышение выплат затронет инвалидов, детей, которые потеряли одного или обоих родителей, и тех, кто получает социальную пенсию по старости. Индексация произойдет автоматически, поэтому гражданам не нужно будет писать заявления, уточнила парламентарий.

Ранее в Госдуме рассказали, кто из россиян получает дотацию в 34 рубля в месяц.