В Краснодаре спасатели не могут снять с дерева упрямого енота

Енот устроил переполох в одном из жилых комплексов Краснодара и сбежал от спасателей, приехавших ему на помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Операция по спасению енота в Краснодаре закончилась провалом — зверь не хотел, чтобы его спасали. Енота, сидевшего на высокой березе, заметили местные жители, зверь держался за тонкую ветку и вызывал у прохожих жалость.

Жильцы многоэтажки вызывали спасателей, пока экстренные службы ехали на вызов, местные жители сняли животное с дерева, но енот сбежал от них и забрался на другой ствол.

Спасателей пришлось вызывать снова, специалисты подогнали к дереву автовышку, но енот выскользнул у них из рук и перебрался на другое дерево. В социальных сетях горожане предлагают свои варианты спасения животного, которое пока спускаться вниз не торопится.

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