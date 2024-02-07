В Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды

Жительница Москвы получила серьезные ожоги, когда готовила обед. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Симферопольском проезде. Пенсионерка случайно слишком близко подошла к плите и огонь перекинулся на ее халат. Пожилая женщина попыталась потушить одежду, но это не дало результатов. Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах гари.

Сотрудникам МЧС пришлось взломать дверь. В квартире к этому моменту огонь охватил мебель в кухне и коридоре. Специалисты оперативно ликвидировали возгорание.

Приехавшие на место медики госпитализировали 80-летнюю москвичку с ожогами 90% тела. На данный момент женщина находится в больнице, за ее жизнь борются врачи.

Ранее в Кронштадте женщина провалилась в яму с кипятком и обварила ноги.