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В Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды

В Москве на женщине во время приготовления еды загорелся халат

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Жительница Москвы получила серьезные ожоги, когда готовила обед. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Симферопольском проезде. Пенсионерка случайно слишком близко подошла к плите и огонь перекинулся на ее халат. Пожилая женщина попыталась потушить одежду, но это не дало результатов. Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах гари.

Сотрудникам МЧС пришлось взломать дверь. В квартире к этому моменту огонь охватил мебель в кухне и коридоре. Специалисты оперативно ликвидировали возгорание.

Приехавшие на место медики госпитализировали 80-летнюю москвичку с ожогами 90% тела. На данный момент женщина находится в больнице, за ее жизнь борются врачи.

Ранее в Кронштадте женщина провалилась в яму с кипятком и обварила ноги.

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