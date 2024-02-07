Названы самые популярные вакансии на удаленке

Специалисты сферы занятости отмечают перемены на рынке труда, связанные с удаленным форматом работы. Вакансий с удаленной работой или гибридным форматом, становится больше, отметила руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН.

Заметно также увеличилось количество вакансий удаленного формата для административного персонала – более чем в три раза, отметила эксперт.

«Кроме того, заметно увеличение вакансий с удаленным и гибридным форматов работы для высшего менеджмента. Чаще всего удаленную работу предлагают директорам по информационным технологиям», — добавила Святицкая.

Напомним, также она сообщила, что по итогам прошлого года разница в зарплатах офисных работников и удаленщиков составила 10 тыс. рублей. При этом удаленка и гибридный график вошли в число основных и базовых требований у соискателей большинства «офисных» профессий.

Ранее в России установили единую ставку НДФЛ для работников на удаленке и фрилансеров.