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Петербурженка нашла в подъезде мужчину с воткнутой в голову лопатой

В центре Петербурга нашли мужчину с воткнутым в голову предметом

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Александр Кряжев/РИА Новости

Жительница Центрального района Петербурга нашла обездвиженного молодого человека в подъезде. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Марата. Женщина оперативно обратилась в полицию и заявила, что нашла мужчину, из головы которого торчал предмет, похожий на лопату.

Правоохранители оперативно прибыли на место. По их версии, молодой человек упал с верхнего этажа. После этого на него упали перила. На данный момент причины произошедшего неизвестны, обстоятельства выясняют сотрудники МВД.

По данным издания, наиболее вероятно, пострадавший был гостем вечеринки в одной из квартир. Пострадавший облокотился на них и упал, после чего конструкция обрушилась на него.

Ранее в Казани мужчина выкинул ребенка из окна пятого этажа после того, как ему привиделся пожар.

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