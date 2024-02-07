Психолог объяснила, как действовать в случае возникновения служебного романа

Коллегам, между которыми возникли романтические отношения, важно заранее обговорить рабочие моменты и обозначить четкие границы взаимодействия, которые позволят думать на работе только о своей карьере. Об этом kp.ru рассказала психолог Анна Девятка.

Помимо этого, эксперт рекомендует проинформировать о статусе отношений отдел кадров, чтобы партнеров привлекали к работе над разными проектами. В этом случае отношения не будут мешать карьере, пояснила психолог. Лучше также заранее договориться о том, что в случае расставания они должны разойтись без ненависти и желания отомстить, используя свое служебное положение.

«Романы на работе тем и сложны, что кроме любовных уз, людей связывает служебное положение и иногда подчиненность одного другому. Естественно, это влияет на атмосферу в отношениях. Человек, доминирующий в рабочем кабинете, продолжит претендовать на главенство и подчинение партнера дома. Такие моменты также нужно обсуждать. А окружающим важно помнить, что работа — это выполнение трудовых обязательств. Отвлечение на чужую личную жизнь может будоражить воображение, но отдаляет вас от ваших задач и личных целей», — отметила Девятка.

Опрос платформы Skillbox и команды исследований VK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что большая часть россиян (61%) нейтрально относятся к служебным романам.

Ранее работодатели рассказали о своем отношении к служебным романам.