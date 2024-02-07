Пилот нанес компании ущерб на $63 тыс., активировав аварийный трап самолета перед вылетом

В Англии пилот случайно активировал аварийный трап самолета перед вылетом, пишет Daily Mail. Его действия обошлись компании в $63 тысячи.

Как пишут СМИ, пилот самолета авиакомпании British Airways активировал надувной трап, когда открывал дверь лайнера, чтобы передать документы техникам. Из-за его действий рейс, который должен был вылететь в Румынию, был задержан на три часа.

Пассажирам пришлось ждать другой самолет, а пилот был отстранен от выполнения своих обязанностей. Сообщается, что своими действиями летчик нанес компании ущерб на сумму около $63 тысячи.

«Это не ошибка новичка, совершенно непонятно, как это произошло», — говорится в заявлении.

Сам пилот пока не прокомментировал инцидент.

Ранее пассажир самолета, летевшего в США, устроил драку на борту лайнера, плюнул в попутчика и приставал к женщинам.