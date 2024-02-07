Врач: из-за курения можно лишиться зубов

Курение может привести к потере зубов. Об этом заявил главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин. Его слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области. По словам специалиста, дым сигарет, в том числе электронных, вредит слизистой полости рта и деснам.

«Всем известно, что проблемы с деснами — одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. Впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», — подчеркнул Холдин.

Он добавил, что на слизистую полости рта негативное влияние оказывают не только смолы, но и никотин, вызывая сухость и воспаления.

Кандидат медицинских наук Андрей Пылев до этого предупреждал, что курение вейпов может привести к онкологическим и неонкологическим, но «потенциально фатальным» заболеваниям легких.

По его словам, вред от вейпов сопоставим с последствиями от обычных сигарет. При этом курение систем нагревания табака менее опасно, чем традиционное, добавил он. Однако они пока недостаточно изучены.

Ранее ученые выяснили, чем могут заболеть домашние животные из-за пассивного курения.