В России анонсировали появление «правила Твикса» после гибели кота в Кирове

Гибель кота Твикса в Кирове, которого проводница выбросила из вагона на мороз, стала поводом для изменения отношения людей к животным, считает активист, зоозащитница инициативной группы «Живодерам.НЕТ» Мария Высоцкая. Благодаря этому может появиться «правило Твикса», по которому в приоритете над прописными установками будет человечность, отметила она в беседе с телеканалом «360», добавив, что правила перевозки животных уже меняются.

Высоцкая пояснила, что проводница руководствовалась формальными правилами, а не моральными соображениями. Эта тенденция начинает меняться, считает она.

«Появилась в обществе очень важная вещь — это общественное порицание. <…> Человек всегда боится наказания, его надо наказывать либо общественным порицанием, либо штрафом, рублем. По-другому общество никак не приводится в порядок», — объяснила зоозащитница.

Она также напомнила, что после случившегося РЖД утвердила правила перевозки, по которым сотрудники поездных бригад должны принять меры для поиска хозяев найденных в вагоне питомцев. Если это не удалось, то животное довезут до ближайшей станции и передадут сотрудникам вокзала.

Однако несмотря на то, что люди стали отзывчивее, в последнее время активизировались догхантеры, которые выступают не только против бродячих животных, добавила зоозащитница. Она подчеркнула, что таких людей важно вовремя выявлять и наказывать по нормам законодательства.

Напомним, в РЖД принесли извинения за происшествие с Твиксом, а проводницу, выбросившую его из вагона, отстранили от работы. Глава РЖД Олег Белозеров назвал инцидент форс-мажором, отметив, что хозяин кота также не выполнил свою часть обязанностей и не проследил, чтобы кот не выбрался из переноски. В Госдуме сообщали, что специально созданная рабочая группа занимается разработкой новых правил перевозки животных.

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