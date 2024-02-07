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Гендиректор МАГАТЭ приехал на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС

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РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Гросси прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников МАГАТЭ и представителей Минобороны Российской Федерации.

До этого Гросси приехал за линию соприкосновения в Запорожской области.

6 февраля в МАГАТЭ анонсировали визит Гросси на Запорожскую АЭС, целью которого является содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что личная встреча президента России Владимира Путина с гендиректором Международного агентства по атомной энергии не запланирована и ее нет в графике главы государства на ближайшие дни. При этом представитель Кремля не уточнил, готов ли Гросси к встрече с кем-либо еще из представителей России.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области.

Ранее МАГАТЭ обнаружило мины на территории Запорожской АЭС.

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