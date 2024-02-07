Россияне рассказали об удовлетворенности качеством юридических услуг

К юристам для решения своих вопросов в 2023 обращались 24% россиян, что на 7% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и юридического онлайн-сервиса СберПраво.

Исследование показало, что 10% опрошенных воспользовались услугой только один раз, 9% – более двух раз, а 5% – на регулярной основе. При этом 73% остались довольны результатом, а 27% качество услуг не устроило.

Отмечается, что 16% респондентов обращались к юристу для решения проблем, связанных с взысканием денежных средств. На втором месте оказались вопросы недвижимости и другого имущества (11%), а дальше идут вопросы защиты прав потребителей (10%). Остальные поводы распределились следующим образом: жилищные (7%) и трудовые вопросы (5%), автомобильные (4%), налоговые (4%) и семейные (3%) споры, а также банкротство (1%). При этом 39% опрошенных указали другие причины.

Также опрос показал, что 55% опрошенных ищут юристов по рекомендациям друзей и знакомых. В свою очередь, искать в интернете предпочитают 15%, а используют специализированные онлайн-сервисы – 5%. При этом 21% респондентов не знают, где искать юриста.

Согласно исследованию, при выборе юриста 32% опрошенных обращают внимание на опыт. При этом для 27% важна специализация на конкретной области права, а для 23% положительные отзывы. Наличие статуса адвоката имеет значение для 5% респондентов, на образование смотрят только 1%. Низкая стоимость услуг интересует 11% россиян.

Отмечается, что консультация стала самой востребованной юридической услугой у россиян в 2023 году — за ней обращались 45% участников опроса. Услугой представительства в суде пользовались 28%, а за подготовкой документов в обращались 21%. Кроме того, 6% опрошенных привлекали юриста к переговорам.

В опросе приняли участие более 25 тыс. респондентов (мужчин – 55%, женщин – 45%) в возрасте от 18 до 55+ лет.