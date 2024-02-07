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Двое детей пострадали из-за возгорания оставленной на зарядке музыкальной колонки

В Петербурге двое детей пострадали из-за возгорания музыкальной колонки

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МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

В Петербурге двое детей пострадали из-за возгорания оставленной на зарядке музыкальной колонки. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме в Пушкинском районе. Оставленная на зарядке музыкальная колонка воспламенилась, и на площади трех квадратных метров начался пожар.

В результате произошедшего пострадали двое братьев в возрасте 5 и 11 лет, информации об их состоянии не поступало. Родители мальчиков самостоятельно ликвидировали огонь до прибытия экстренных служб.

До этого в Башкирии из-за беспроводных наушников в доме многодетной семьи произошел пожар. Случилось короткое замыкание стоявшего на зарядке устройства, искры попали на постельное белье и кровать.

Ранее в МЧС рассказали, как часто в России случаются пожары из-за заряжающихся гаджетов.

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