В Волгограде задержали мужчину за призывы к насилию в отношении россиян

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Волгограда за распространение в сети экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, задержанный высказывался в поддержку Украины и призывал к насилию в отношении граждан России.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 34-летний житель Волгограда с использованием сети интернет публиковал высказывания, поддерживающие действия Украины и побуждающие применять насилие в отношении граждан РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

До этого отставной полковник получил срок за попытку купить данные у сотрудника ФСБ. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Также он выплатит штраф в 300 тысяч рублей и не сможет занимать должности на госслужбе еще три года после отбытия срока.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.