На российского подростка напал липовый полицейский

В Ярославле на 17-летнего подростка напал липовый полицейский. Об этом сообщает портал progorod76.ru.

По информации портала, инцидент произошел в районе Дядьково. Мать несовершеннолетнего рассказала, что подростка остановил неизвестный, когда тот пошел в магазин. Незнакомец представился полицейским, показал удостоверение и спросил у юноши, не является ли тот наркоманом. Затем мужчина потребовал от него сесть в автомобиль и выбил телефон из рук молодого человека, намеревавшегося позвонить родителям.

После этого, по словам женщины, неизвестного спугнул появившийся рядом автомобиль. Он отпустил подростка и скрылся. По мнению россиянки, мужчина не являлся сотрудником правоохранительных органов. По данным портала, полицейские начали проверку по факту произошедшего.

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