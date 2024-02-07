На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

На японской атомной электростанции «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов», — говорится в сообщении.

По информации газеты Asahi, объем утекшей воды составляет 5,5 тонны. Отмечается, что концентрация радиоактивных элементов достигла 22 млрд беккерелей. Кроме того, источник подчеркнул, что попадание радиоактивной воды в океан не было зафиксировано.

25 января сообщалось, что компания ТЕРСО планирует сбросить 54,6 тыс. тонн слаборадиоактивной воды в океан в ближайшие месяцы.

20 ноября сообщалось, что Япония завершила очередной этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

До того, с 16 октября Россельхознадзор ограничил импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Это произошло несмотря на то, что Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ранее сообщалось, что атомная генерация превысит допандемический уровень в 2024 году.