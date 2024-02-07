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Психолог назвала причины профессионального выгорания

Психолог Парамонова: к профессиональному выгоранию приводит рутинность

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К профессиональному выгоранию приводят рутинность и монотонность рабочего дня. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова. Также, по ее словам, причиной может стать перегруженность работой или, наоборот, слишком большое количество свободного времени.

«К выгоранию могут привести неразвитая самодисциплина, неправильное делегирование обязанностей и ответственности, а также «перегретость» цели, когда человек изо всех сил старается, выкладывается полностью, а плоды своих трудов не видит или они незначительные», — объяснила специалист.

Он добавила, что причинами профессионального выгорания также могут быть нездоровая атмосфера в коллективе, низкооплачиваемая деятельность и отсутствие профессионального роста.

Чтобы справиться с выгоранием, психолог посоветовала обрести новые привычки, полезные как для физического, так и для психического здоровья. По ее словам, повышение эффективности работы организма активизирует и разум.

Также она рекомендовала не пренебрегать общением с близкими и находить время для изучения чего-то нового, поскольку если мозг не занимать полезной информацией, он начнет генерировать свое, причем не всегда позитивное.

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