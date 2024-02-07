В Петербурге грабитель сломал пенсионерке руку ради телефона и сумочки

В Петербурге полицейские задержали грабителя, который напал на улице на пожилую женщину и сломал ей руку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Петербург сейчас».

Инцидент произошел в центре Петербурга на Кирочной улице, злоумышленник подбежал к 71-летней пенсионерке, ударил ее кулаком и выхватил у нее сумочку и телефон. У пострадавшей диагностирован закрытый перелом руки.

Грабителя удалось задержать, им оказался 31-летний безработный житель Петербурга, известно, что ранее мужчина уже был судим за грабежи и разбой, ущерб составил 25 тысяч рублей.

Ранее лжеполицейские втерлись в доверие к 83-летней женщине и обворовали ее.