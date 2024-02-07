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Институт развития интернета наградит социально значимые веб-проекты

Жюри премии ИРИ выберет победителей из тысячи социальных проектов

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Пресс-служба ИРИ

Церемония награждения победителей национальной премии интернет-контента в этом году пройдет в двух частях: первая состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус», вторая пройдет 30 мая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ), который является организатором премии.

На соискание наград было подано более 1 тыс. социально ориентированных проектов разных форматов.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что Институт развития интернета всегда ищет и поддерживает авторов, которые будут развивать российскую индустрию.

«Талантов на рынке много, и национальная премия интернет-контента — один из инструментов нашей поддержки, совместной с партнерами премии», — заявил глава организации.

Он подчеркнул, что награду получат те, кто умеет создавать контент, сочетающий в себе социальную направленность и отклик у широкой аудитории, а не просто делать социальные проекты «в стол» или, наоборот, чисто коммерческий продукт».

Премия ИРИ насчитывает более 30 номинаций, включая тематические и специальные.

Финалистов по традиции определит экспертный совет, победителей выберет профессиональное жюри.

Технологический партнер Премии — VK. Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru» — информационные партнеры премии.

Напомним, награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Среди лучших проектов 2023 года — сериал «Нулевой пациент», фильм «Чемпион мира», тревел-шоу с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем «Куда глаза не глядят», документальный сериал «История финансов России» и другие.

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