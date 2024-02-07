Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Боюсь даже спать»: мужчина избил соседку, пытающуюся спасти оставленных в подъезде котят

В Алтайском крае зоозащитниц избил мужчина, который невзлюбил волонтеров

close
100%
Pexels

Жительница Алтайского края много лет борется с необъяснимой агрессией со стороны соседа и помогает бездомным животным. Об этом сообщает kp.ru.

Юлия Неволина из Бийска стала помогать кошкам, которых кто-то подкинул к подъезду ее дома. Она уже долгое время занимается спасением животных, попавших в беду. Сосед девушки, не одобряющий ее волонтерскую деятельность, недавно проходил мимо и внезапно ударил ее по лицу. В тот момент пострадавшая собиралась доставать кошек, прятавшихся в углублениях около подвала.

По словам Неволиной, конфликт с мужчиной назревал все последние семь лет. Единожды применив к соседке физическую силу, он не успокоился и 31 января вновь напал на нее. Тогда она была с сестрой, но агрессор не смутился и нанес ей не меньше 50 ударов. Родственница Юлии также пострадала, сейчас зоозащитницы находятся на больничном и надеются привлечь нападавшего к ответственности.

«Я очень сильно переживаю, боюсь даже спать», — говорит пострадавшая. Она отметила, что продолжает опасаться за собственную жизнь, и изучает возможность смены места жительства.

Делом уже заинтересовались в краевой прокуратуре. Прокурор Бийска поставил ход и результаты доследственной проверки на свой контроль.

Ранее на Урале зоозащитницу избил хозяин щенка, которого она пыталась спасти.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами