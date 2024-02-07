«Боюсь даже спать»: мужчина избил соседку, пытающуюся спасти оставленных в подъезде котят

Жительница Алтайского края много лет борется с необъяснимой агрессией со стороны соседа и помогает бездомным животным. Об этом сообщает kp.ru.

Юлия Неволина из Бийска стала помогать кошкам, которых кто-то подкинул к подъезду ее дома. Она уже долгое время занимается спасением животных, попавших в беду. Сосед девушки, не одобряющий ее волонтерскую деятельность, недавно проходил мимо и внезапно ударил ее по лицу. В тот момент пострадавшая собиралась доставать кошек, прятавшихся в углублениях около подвала.

По словам Неволиной, конфликт с мужчиной назревал все последние семь лет. Единожды применив к соседке физическую силу, он не успокоился и 31 января вновь напал на нее. Тогда она была с сестрой, но агрессор не смутился и нанес ей не меньше 50 ударов. Родственница Юлии также пострадала, сейчас зоозащитницы находятся на больничном и надеются привлечь нападавшего к ответственности.

«Я очень сильно переживаю, боюсь даже спать», — говорит пострадавшая. Она отметила, что продолжает опасаться за собственную жизнь, и изучает возможность смены места жительства.

Делом уже заинтересовались в краевой прокуратуре. Прокурор Бийска поставил ход и результаты доследственной проверки на свой контроль.

Ранее на Урале зоозащитницу избил хозяин щенка, которого она пыталась спасти.