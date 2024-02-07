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Москвичам рассказали, когда ждать потепления

Синоптик Позднякова: потепление ожидается в Москве с 12 февраля

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Потепление в Москве ожидается на неделе с 12 февраля, рассказала «Москве 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха на неделе в среднем составит 0...-6°C, в отдельные дни может идти снег. Однако сильные снегопады не ожидаются, уточнила эксперт.

При этом в предстоящие выходные, 10 и 11 февраля, температура воздуха в столице будет на семь градусов ниже климатической нормы, предупредила Позднякова.

«В субботу ночью температура в Москве будет в пределах -19…-21°C. В дневные часы прогнозируется -13…-15°C. Ветер ночью будет слабый, днем – умеренный. В воскресенье в ночные часы столбики термометров покажут -18...-20°C, существенных осадков не ожидается. Днем погода будет более облачная, временами со снегом. Температура составит около -10°C», — сообщила синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что со среды по воскресенье на этой неделе наступит аномально холодная погода в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в северной и центральной частях Центрального федерального округа.

Ранее россиянам посоветовали не радоваться сообщениям о теплом феврале.

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