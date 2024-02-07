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Студентов московского вуза из-за очага кори перевели на дистант

Студентов МИРЭА переводят на дистанционное обучение из-за очага кори

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РТУ МИРЭА

Студентов Российского технологического университета МИРЭА, которые обучаются в кампусе на юго-западе Москвы, временно перевели на дистанционное обучение из-за выявленной у учащегося кори. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«В целях проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий по регистрации случая кори у студента РТУ МИРЭА в кампусе по адресу проспект Вернадского, 78 занятия 9, 10 и 12 февраля будут проводиться в дистанционном формате», — предупредили в вузе.

Студенты кампуса вернутся к парам в очном режиме с 13 февраля.

Ранее в двух других московских вузах объявили карантин из-за кори.

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