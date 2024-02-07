Голикова рассказала о динамике господдержки семьям в России за 20 лет

Меры финансовой поддержки для российских семей вырос в десять раз за 20 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума «Россия».

По ее словам, в России создали целостную систему поддержки семей с детьми.

Голикова напомнила, что детский бюджет в прошлом году был в размере 2,88 трлн рублей, а на 2024 год объем поддержки в этой сфере составит 2,97 трлн рублей, что почти на 100 млрд больше.

Несмотря на непростую демографическую ситуацию, в стране прослеживается положительная тенденция, отметила Голикова. Так, с 2016 года увеличивается число рождений третьих и последующих детей. По ее словам, в 2022 году по сравнению с 2016-м рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей составил 11,5%.

При этом она заявила, что тенденция роста коэффициента рождаемости сохранилась в прошлом году, хотя его итоги подведут позже.

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