Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Голикова рассказала о динамике господдержки семьям в России за 20 лет

Голикова: охват семей мерами господдержки вырос в 10 раз за 20 лет

close
100%
Климентьев/РИА «Новости»

Меры финансовой поддержки для российских семей вырос в десять раз за 20 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума «Россия».

По ее словам, в России создали целостную систему поддержки семей с детьми.

Голикова напомнила, что детский бюджет в прошлом году был в размере 2,88 трлн рублей, а на 2024 год объем поддержки в этой сфере составит 2,97 трлн рублей, что почти на 100 млрд больше.

Несмотря на непростую демографическую ситуацию, в стране прослеживается положительная тенденция, отметила Голикова. Так, с 2016 года увеличивается число рождений третьих и последующих детей. По ее словам, в 2022 году по сравнению с 2016-м рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей составил 11,5%.

При этом она заявила, что тенденция роста коэффициента рождаемости сохранилась в прошлом году, хотя его итоги подведут позже.

Ранее в Госдуме задумались о снижении ставок по ипотеке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами