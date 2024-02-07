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Врач рассказал, кому не стоит пить черный и зеленый чай

Врач Кутушов: гипертоникам не стоит пить черный чай

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Чай положительно влияет на нервную систему, пищеварение и состояние сосудов, однако иногда он может принести вред организму. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Так, прежде всего эксперт не рекомендует пить слишком горячий чай, потому что в этом случае напиток будет раздражать горло, пищевод и слизистую оболочку желудка. При регулярном употреблении кипятка может появиться рак желудка, предупредил врач.

Черный чай, по его словам, не стоит пить людям с повышенной возбудимостью и бессонницей, потому что кофеин в нем усилит эти состояния, и гипертоникам — он может вызвать скачок давления. Помимо этого, отказаться от напитка рекомендуется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и подагре. Зеленый чай противопоказан тем, кто страдает от пониженного давления, анемии и болезней почек, заключил Кутушов.

Ученый-агроном и эксперт по чаю Елизавета Тихонова подтвердила, что заваривать чай водой низкой температуры бессмысленно, а иногда и вредно. Любое растительное сырье заваривается и превращается в настой только при температуре от 95 до 100 градусов, отметила она.

Ранее врачи рассказали, помогает ли мятный чай в борьбе с акне.

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