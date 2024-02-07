Россиянка забрала из дома девятимесячного ребенка и исчезла

В Гафурийском районе Башкирии местный житель заявил в правоохранительные органы о пропаже жены и дочери. Об этом сообщает издание «Ufa1.ru» со ссылкой на пресс-службу республиканской полиции.

Женщина ушла из дома в деревне Юлуково 5 февраля, с собой она забрала девятимесячную дочь. Деревня, в которой проживает женщина, находится в 130 км от Уфы, в ней проживают около 700 человек.

Информации об обстоятельствах, при которых россиянка ушла из дома, отсутствует.

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