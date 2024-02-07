Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Севастополе менеджер банка похитила у клиентов 18 млн рублей

В Севастополе менеджера банка обвинили в хищении у клиентов 18 млн рублей

close
100%
Depositphotos

Вкладчики одного из севастопольских банков пострадали от мошеннических действий менеджера, женщину подозревают в краже у клиентов 18 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

По версии следствия, 31-летняя сотрудница банка убеждала клиентов положить деньги на вклад под выгодный процент. После зачисления средств менеджер составляла поддельные платежные документы, по которым перечисляла накопления клиентов на счета неустановленных подельников, а затем обналичивала их в банкоматах.

В общей сложности клерку удалось обмануть 21 доверчивого клиента банка, выманив у них 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Пенсионерка из Подмосковья попыталась ограбить банк.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами