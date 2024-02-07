Автомобилист из ХМАО избил подростка, попавшего снежком в его машину

В ХМАО прохожие увидели, как автомобилист избил школьника за шалость. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам очевидцев, инцидент произошел накануне около магазина «Зернышко» на Спортивной улице в Нижневартовске.

«Мужчина вышел из машины и начал бить ребенка за то, что тот случайно попал снежком в машину. Ему лет 14 на вид», — рассказал свидетель произошедшего.

В региональном управлении МВД России ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Приморье решили привлечь к ответственности подростков, бросавших снежки в проезжающие машины.