Гендиректор МАГАТЭ приехал за линию соприкосновения в Запорожской области

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал за линию соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам находящегося на месте корреспондента агентства, нештатных ситуаций в связи с пересечением Гросси линии не было зафиксировано. В данный момент он двигается в сторону Энергодара.

6 февраля в МАГАТЭ анонсировали визит гендиректора агентства на Запорожскую АЭС, целью которого является содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии. Ожидается, что Гросси прибудет на объект уже сегодня.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не питает особых надежд на какие-либо изменения в обстановке в связи с визитом Гросси. По словам политика, бойцы ВСУ продолжат обстреливать инфраструктурный объект вне зависимости от поездки.

Ранее в Кремле рассказали, планируется ли встреча президента РФ Владимира Путина с Гросси.