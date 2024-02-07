В Госдуме россиянам объяснили, как получить перерасчет за некачественное отопление

Россиянам при плохом обогреве квартиры зимой советуют измерить температуру воздуха. Если днем она менее 18 градусов тепла, а ночь — менее 16 градусов, то услуга по подаче тепла считается некачественной и в этом случае можно оформить перерасчет, напомнила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Для угловых квартир нормы отличаются — в таком жилье температура не должна падать ниже 21 градуса, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Если температура не ниже этих показателей, значит, услуга качественная, и претензий тут быть не может. Хотя для многих, наверное, 18 градусов — это как-то холодновато», — пояснила Разворотнева.

В отоплении также недопустимы перерывы с учетом температуры воздуха. Так, если температура в квартирах превышает 12 градусов, то перерыв в отоплении не может продлиться дольше 16 часов единовременно. В целом за месяц перерыв не может превышать 24 часа.

Если температура в квартире ниже нормы, следует звонить в аварийно-диспетчерскую службу. После этого должны прийти специалисты, которые составят акт о ненадлежащем предоставлении услуги, который должна подписать управляющая компания. С этого момент идет перерасчет за услугу — он составляет 0,15% за каждый день некачественной услуги.

«Конец периода, по которому осуществляется перерасчет – это подписание нового акта, где собственник соглашается с тем, что услуга стала качественной, — объяснила депутат. — Как только он подписал второй акт, период перерасчета заканчивается. За период между двумя актами будет сделан перерасчет».

Если проблема долго не решается, то нужно обращаться в Госжилинспекцию или прокуратуру, а если есть возможность — в цифровые службы наподобие Mos.ru в Москве, добавила парламентарий. Она подчеркнула, что власти отвечают за надлежащее обеспечение населения теплом, поэтому им можно жаловаться на связанные с этим проблемы.

Ранее депутаты призвали ввести перерасчет за ошибочные начисления за ЖКХ.