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Пожар произошел в Голосеевском районе Киева

Мэр Кличко сообщил о пожаре в Голосеевском районе Киева

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Reuters

Пожар произошел в одном из зданий в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он пояснил, что пожар случился после взрывов в городе. Сейчас на место происшествия едет пожарно-спасательное подразделение.

О каком именно здании идет речь, Кличко не уточнил.

До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области Украины утром 7 февраля произошла серия взрывов. Позже Кличко сообщал о новых взрывах в украинской столице.

На фоне взрывов в Киеве Польша и союзники подняли в воздух самолеты. Польское командование уточнило, что причиной стала активность российской дальней авиации.

С 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по украинской инфраструктуре. По заявлениям российских властей, за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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