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Более трети россиян заявили о готовности работать под руководством ИИ

RT: 35% россиян готовы работать под руководством искусственного интеллекта

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Shutterstock

Большинство россиян не верят в том, что их руководителя может заменить искусственный интеллект (ИИ) – об этом заявили 53% участников соответствующего исследования. Еще 35% сообщили, что готовы работать с ИИ в качестве начальника, приводит RT результаты опроса.

Незаменимость своего начальства подчеркнули 24% респондентов, а еще 9% сообщили, что задачи их руководителя достаточно легкие, чтобы доверить их ИИ.

При этом, отвечая на вопросы о положительных чертах идеального руководства, большинство опрошенных назвали человечность (69%), профессионализм (64%) и оптимизм (50%). Среди отрицательных черт половина участников исследования назвали скупость, паникерство (25%). Еще 18% отнесли к негативным качествам начальства нежелание разбираться в работе подчиненных, 16% — токсичность, 14% — неприятие нового.

Терпеть руководителя, наделенного отрицательными качествами, готовы половина респондентов. Каждый третий участник опроса заявил, что ему нравится работа (29%), еще 18% рассказали, что надеются дождаться увольнения начальника. Только 6% заявили о страхе потерять свою должность.

Всего в исследовании, проведенном сервисом «Зарплата.ру» и школой «Хекслет» приняли участие 2 тыс. работающих россиян.

Напомним, недавно проведенное исследование также показало, что компании стали в 7,8 раза чаще в вакансиях требовать навыки владения искусственным интеллектом. При этом зарплаты в таких объявлениях выросли на 53% и достигли значения 74 140 руб.

Ранее россиянам назвали случаи, в которых работодатель может вызвать сотрудника из отпуска без его согласия.

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