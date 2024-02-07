Из-за взрыва на заводе пиротехники в Индии пострадали 174 человека

Число пострадавших в результате взрыва на заводе пиротехники в Индии возросло до 174. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Как сообщил каналу один из чиновников, полиция задержала двух владельцев завода. Им предъявили обвинения.

Причина взрыва пока не установлена.

Телеканал также выяснил, что в 2017 году владельцы завода подали заявку на продление лицензии. Однако районный инспектор обнаружил, что завод и так производит пиротехнику без лицензии. А имеющиеся документы давали разрешение только на хранение и продажу фейерверков и бенгальских огней.

Несмотря на нарушение, завод продолжал свою работу до тех пор, пока его не опечатали власти в 2017 году. Тем не менее завод возобновил свою деятельность в 2018-19 годах. Но и в этом случае удалось лишь продлить лицензию на складирование и продажу до 2022 года.

Взрыв на пиротехническом заводе в индийском штате Мадхья-Прадеж произошел 6 февраля. Сначала сообщалось о более 60 пострадавших. Газета Times of India сообщала, что часть людей пострадала в результате давки, которая началась после взрыва. По информации издания, завод работал незаконно.

Ранее в Токио пожар привел к остановке поездов.