В Москве ожидаются снег и метель в среду

Снег, местами метель, гололедица и -5°C ожидаются в Москве 7 февраля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице синоптики ожидают от -5°C до -3°C. В ночь на четверг может похолодать до -14°C. Также ночью прогнозируются снег, местами метель и гололедица.

В Подмосковье в это день температура будет колебаться в пределах от -7°C до -2°C. В ночь на четверг в среднем похолодает до -17°C, однако местами температура может опуститься до -20°C.

Ветер в столице в среду будет дуть южный, 5-10 м/с, однако местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со среды по воскресенье наступит аномально холодная погода в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в северной и центральной частях Центрального федерального округа. По его словам, ожидается температура на 7-14℃ ниже обычной.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.