Стая косаток у побережья Японии, вероятно, спаслась из ледяного плена

Группа косаток, попавших в ледяной плен у японского побережья, вероятно, могла из него благополучно выбраться. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС представитель муниципалитета города Раусу на японском острове Хоккайдо, в зоне которого ранее были замечены попавшие в беду млекопитающие.

«Мы только что осмотрели это место, — сказал чиновник. — Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились».

Представитель Японии считает, что велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться.

«Сохраняется, конечно, опасность того, что они могут угодить в новую ловушку в другом месте, но в нашем районе, похоже, они спаслись», — добавил чиновник.

До этого сообщалось, что более 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли в одном километре от берега, из-за движения льдов люди не могли к ним подойти, чтобы оказать помощь.

Японские специалисты указали, что у косаток очень развиты семейные связи, и они чаще всего не бросают детенышей, даже если им самим угрожает значимая опасность.

Косатки относятся к китообразным из семейства дельфиновых. Их можно встретить у побережья России вблизи Курильских и Командорских островов. Город Раусу расположен напротив южнокурильского острова Кунашир.

Ранее сообщалось, что Япония обсуждает с Россией ситуацию с застрявшими во льдах косатками. При этом генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что косатки не подпадают под действие закона о защите редких животных.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.