В Москве ожидаются рекордные снегопады из-за циклона «Ольга»

Рекордные снегопады и снижение видимости на дорогах ожидаются в Москве в ближайшие дни в связи с приходом североатлантического циклона «Ольга». Об этом сообщила газета «Известия».

Журналисты отметили, что 6 февраля в российской столице уже наблюдался сильный снегопад. Он стал предвестником циклона «Ольга», который уже скоро накроет населенный пункт.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, циклон придет в Москву 7 февраля и продлится как минимум одни сутки. На этом фоне в городе прогнозируются сильные снегопады. Эксперты не исключают, что в столице выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

«По данным синоптиков, видимость в городе снизится до 500 метров», — говорится в материале.

Также метеорологи предполагают, что в Москве будет побит погодный рекорд от 7 февраля 1995 года. В тот день в российской столице выпало 9,6 мм осадков, а сейчас ожидается до 12 мм осадков.

В связи с этим жителей города предупредили об увеличении высоты сугробов на 7–10 см. Кроме того, специалисты спрогнозировали усиление ветра до 15 м/с.

Тишковец, в свою очередь, обратил внимание на падение атмосферного давления в Москве. Данный показатель составит от 717 до 721 мм рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст., уточнил эксперт.

Ранее жителей Московской области предупредили о надвигающихся 20-градусных морозах.