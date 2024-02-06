В Дагестане женщине удалили опухоль диаметром 25 сантиметров

В Дагестане у женщины диагностировали огромную опухоль в области грудной клетки. Об этом сообщает Республиканская клиническая больница.

К врачам пациентка обратилась с болями, которые усиливались при дыхании. Во время осмотра специалисты заметили, что правая сторона живота гораздо больше левой. Позже выяснилось, что это опухоль.

«Образование диаметром 25 сантиметров исходило из грудной стенки и из нескольких ребер, прорастало в диафрагму и правую долю печени, а также поразило забрюшинную клетчатку», – сообщается в публикации.

Специалисты оперативно прооперировали женщину. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо.

По словам специалистов, такие опухоли сложно обнаружить самостоятельно, так как они никак не проявляют себя клинически. Как правило, их диагностируют в тех случаях, когда они достигли крупных размеров.

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