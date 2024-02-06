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Россиянин отрезал приемной дочери палец, избивал три года и заставлял есть мыло

В Нижегородской области опекун отрезал ребенку палец и получил срок

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Pixabay

Супруги из Нижегородской области попали под суд за причинение вреда ребенку. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Кстовском районе. По версии правоохранителей, пара на протяжении трех лет истязала несовершеннолетнюю девочку, которая находилась под их опекой.

Приемные родители не только избивали ребенка, но и обливали холодной водой, заставляли есть мыло. Помимо этого, в сентябре 2022 года глава семьи в присутствии жены отрезал девочке фалангу пальца на правой руке.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. В подобное учреждение отправят и его супругу, на три года и шесть месяцев.

Ранее в Челябинске девочку изъяли из семьи из-за шрамов и странного поведения.

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