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В Екатеринбурге пропавшего после бани с друзьями мужчину нашли с черепно-мозговой травмой

В Екатеринбурге мужчина отправился в баню с друзьями и пропал

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Shutterstock

Житель Екатеринбурга пропал после того, как провел досуг с друзьями. Об этом сообщает Е1.

Мужчина перестал отвечать на звонки близких 2 февраля. Известно, что именно в этот день он находился в бане с друзьями. После времяпровождения с ними, пропавший сел в такси и поехал домой. С этого момента его не видели.

По словам родственников, россиянина нашли в больнице. Мужчине диагностировали черепно-мозговую травму, о том, где он ее получил, не сообщается.

«Все хорошо, жив, здоров», – поделился брат екатеринбуржца.

Семья еще не общалась с россиянином, так как к нему не пускают посетителей.

Ранее в Подмосковье нашли собаку, которая полтора года жила в лесу.

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