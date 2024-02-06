В Петербурге из ресторана эвакуировали более 150 человек из-за взрыва

В ресторане Петербурга произошел хлопок. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в точке общепита на улице Доблести. По информации издания, на кухне заведения взорвался баллон со сжатым воздухом. Во время хлопка в помещении выбило стекла.

Из здания эвакуировали 150 посетителей и 30 сотрудников. Один человек пострадал. Приехавшие на место медики оказывают ему всю необходимую помощь. О травмах и состоянии петербуржца не сообщается.

На данный момент ресторан не работает. На месте работают экстренные службы. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Хабаровске рабочему оторвало ногу из-за взрыва баллона с газом.