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Суд арестовал двух мужчин за прогулку голыми в подъезде дома в Ленобласти

В Ленобласти суд арестовал двух мужчин, вышедших в подъезд голыми

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Жителей Ленобласти отправили под стражу после того, как они вышли голыми в подъезд дома. Об этом сообщает 47news.ru.

По решению суда двое молодых людей арестованы на десять суток по административной статье «мелкое хулиганство».

Мужчин задержали после инцидента в жилищном комплексе на улице Шувалова. Местные жители обратили внимание на пару голых мужчин, после чего кадры с ними попали в социальные сети.

Об инциденте сообщили в правоохранительные органы. Во время визита полиции в квартире, которую снимали петербуржцы, нашли шприцы и кровь. Предположительно, оба мужчины находились в состоянии наркотического опьянения.

Ранее полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге.

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