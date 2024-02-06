Виновнику свалки из яиц под Омском грозит штраф в сотни тысяч

Юридическому лицу, которое организовало свалку куриных яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей, физическому лицу — до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

До этого стало известно, что в Омской области ищут ответственных за свалку из сотен куриных яиц. Об этом заявила старший инспектор управления Россельхознадзора по региону Гульнара Сыздыкова.

В соответствии с законодательством ликвидацией свалки должен заниматься тот, кто ее устроил. В случае, если установить ответственных не удастся, очистить территорию обяжут собственника.

Свалку обнаружил местный житель, который записал видео и распространил его в социальных сетях. Автор ролика выразил свое возмущение тем, что яйца, продававшиеся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули на помойку. Свалка находится на территории поселка Чкаловский в Октябрьском округе.

Ранее в Думе объяснили, почему импортные яйца не добрались до прилавков.