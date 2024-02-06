Россиянка получила 100 тысяч рублей после нападения стаффорда

Жительница Санкт-Петербурга получила компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей после нападения бойцовой собаки. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

62-летняя петербурженка сообщила, что утром 20 мая 2023 года по пути на работу на нее набросился стаффордширский терьер без намордника. Женщина получила раны правой руки, из-за чего ей потребовалось лечение. Потерпевшая рассказала, что после данного инцидента стала бояться собак и испытывать тревогу, выходя на улицу.

По результатам проведенной проверки прокурор Красногвардейского района обратился в суд с требованием о взыскании морального вреда в пользу пострадавшей. Хозяин собаки вину признал. Требования ведомства удовлетворены.

В декабре прошлого года в Калуге суд обязал хозяина американского стаффордширского терьера, напавшего на 10-летнюю девочку, выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда. Владелец животного должен заплатить ребенку 200 тыс. рублей.

Ранее питбуль без намордника набросился на женщину с собакой в Тюмени.