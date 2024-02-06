Петербургская полиция накрыла наркоцех по производству мефедрона

В Петербурге полиция накрыла наркоцех по производству мефедрона в квартире. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность наркоцеха на улице Крыленко. Сообщается, что незаконное производство мефедрона организовали местные жители в возрасте от 40 до 43 лет — их задержали.

Из жилища полицейские изъяли различное оборудование для производства наркотиков, емкости с жидкостью темно-коричневого цвета и химическими реактивами. Сообщается, что по результатам экспертизы в этих смесях содержится более 3,6 килограмма мефедрона.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых доставили в следственные органы, решается вопрос об избрании мер пресечения.

Ранее обвиняемый в хранении наркотиков россиянин пронес на суд мефедрон.