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В России хотят вдвое увеличить размер налоговых вычетов

«Известия»: депутаты Госдумы предложили увеличить размер налоговых вычетов

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Shutterstock

Депутаты Госдумы разработали законопроект об увеличении налоговых вычетов, его хотят внести на рассмотрение уже сегодня. Об этом пишут «Известия».

Размер вычетов для родителей, их супругов и усыновителей предлагают увеличить вдвое: до 2400 рублей на первого и второго ребенка, до 6000 рублей на третьего и последующего. Меры также хотят распространить на попечителей, опекунов и приемных родителей. Кроме того, если документ примут, то размер предельной суммы дохода в год вырастет с 350 тыс. до 600 тыс. рублей.

Один из авторов законопроекта, лидер эсеров Сергей Миронов объяснил, что законодательство, касающееся налоговых вычетов, не пересматривали с 2016 года, а ведь с тех пор увеличились как средние зарплаты, так и инфляция. Отмечается, что в Думе инициативу скорее поддерживают.

До этого сообщалось, что в России проиндексировали на 7,5% страховые пенсии неработающих пенсионеров, также минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Ранее экономист Паулаускас рассказал, как предприниматели могут сэкономить на налогах в 2024 году.

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