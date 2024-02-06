В России хотят вдвое увеличить размер налоговых вычетов

Депутаты Госдумы разработали законопроект об увеличении налоговых вычетов, его хотят внести на рассмотрение уже сегодня. Об этом пишут «Известия».

Размер вычетов для родителей, их супругов и усыновителей предлагают увеличить вдвое: до 2400 рублей на первого и второго ребенка, до 6000 рублей на третьего и последующего. Меры также хотят распространить на попечителей, опекунов и приемных родителей. Кроме того, если документ примут, то размер предельной суммы дохода в год вырастет с 350 тыс. до 600 тыс. рублей.

Один из авторов законопроекта, лидер эсеров Сергей Миронов объяснил, что законодательство, касающееся налоговых вычетов, не пересматривали с 2016 года, а ведь с тех пор увеличились как средние зарплаты, так и инфляция. Отмечается, что в Думе инициативу скорее поддерживают.

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