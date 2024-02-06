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Пенсионер сдал в ломбард найденный на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела

В Кузбассе пенсионера обвинили в краже из-за отданной в ломбард уличной находки

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В Кузбассе пенсионера, получившего 500 рублей за сданный в ломбард телефон, подозревают в краже. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Житель Междуреченска обратился в полицию после того, как его маленькая дочь потеряла свой мобильный телефон стоимостью 4 000 рублей. Полицейские решили, что гаджет был похищен. В краже заподозрили 62-летнего местного жителя. Пенсионера задержали.

Мужчина пояснил, что нашел телефон на улице, сдал его в ломбард и получил 500 рублей. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее лже-сотрудники ФСБ обманули советского генерала и его жену на 50 млн рублей.

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