Пенсионер сдал в ломбард найденный на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела

В Кузбассе пенсионера, получившего 500 рублей за сданный в ломбард телефон, подозревают в краже. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Житель Междуреченска обратился в полицию после того, как его маленькая дочь потеряла свой мобильный телефон стоимостью 4 000 рублей. Полицейские решили, что гаджет был похищен. В краже заподозрили 62-летнего местного жителя. Пенсионера задержали.

Мужчина пояснил, что нашел телефон на улице, сдал его в ломбард и получил 500 рублей. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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