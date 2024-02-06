Глава СБУ отреагировал на скандал с прослушкой журналистов

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности вызывают возмущение. Этими словами он отреагировал на скандал с прослушкой журналистов издания Bihus.info.

В заявлении пресс-службы СБУ приводятся слова Малюка, который рассказал, что проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотиков. При этом также имело место публичное распространение видеоматериалов.

«Подчеркиваю — такие действия недопустимы и уже вызвали ряд кадровых решений», — сказал глава силового ведомства.

До этого СБУ косвенно подтвердила, что причиной увольнения главы департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко была слежка за сотрудниками издания Bihus.Info.

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.