На севере Японии стая косаток попала в «ледяную западню» из-за дрейфующего льда. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на фонд защиты китов.

По информации издания, инцидент произошел в проливе Немуро в нескольких километрах от берега рядом с японским портом Раусу. Местные жители при помощи дронов засняли зажатую льдом стаю примерно из 12 косаток. На кадрах видно как взрослых особей, так и детенышей.

До этого в «Москвариуме» прошли первые в России роды косатки в искусственной среде обитания. Детеныш косатки Наи долго не появлялся на свет. Весь процесс занял около 10 часов.

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